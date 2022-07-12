هنا المملكة.. الريادة السعودية في إدارة الحشود تتكرر مع كل موسم حج



وصار للمملكة العربية السعودية تجربة رائدة في التعامل مع الحشود، فهي (رائدة إدارة الحشود) وهي البلد الوحيد في العالم الذي تجتمع فيه سنوياً هذه الأعداد الضخمة من الحجاج والزوار والمعتمرين، من مشاربَ عدةٍ وثقافاتٍ مختلفة في مدة محددة، ومنطقة محددة، وحركة سير متزامنة، ليس ذلك فحسب، بل أصبحت مكة المكرمة والمدينة المنورة طوالَ العام تقريباً، منطقة كثافةٍ غير اعتيادية، وقد استطاعت بلادنا بفضل الله وحده، ثم حكامنا لما بذلوا من جهودٍ وتخطيط وتجارب واستخدام أحدث أنواع المنتجات التقنية من تأسيس رصيد ضخم من الخبرة والمعرفة بهذا المجال، وهي خبرة استقطبت لتميزها عن دول العام، فطلبت جهات عديدة رسمياً الاطلاع على هذه التجربة، والاستفادة منها، منها جهاز الإنتربول، وجهات من الصين وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وسنغافورة.