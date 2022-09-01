وزير يمني سابق لـ"سبق": لولا وقوف السعودية لكانت اليمن بأكملها في حضن فارس

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني السابق القاضي الدكتور أحمد عطية: "أتابع عروضًا عسكرية للحوثي وأتابع بعض الأقلام اليمنية المريضة التي تسيء للمملكة العربية السعودية والتحالف، موجهًا حديثه لذوي الأقلام المأجورة قائلا: "يكفي كذبًا ومزايدات ووجهوا أقلامكم لمن شردكم في كل أقطار العالم".
جاء ذلك في تصريح صحفي له أكد فيه الدكتور عطية أن عاصفة الحزم انطلقت وكل مطارات اليمن مليئة بالطائرات وأسلحة متنوعة، ودمرت كاملة، ولولا المملكة ووقوفها معنا أن الحوثي سيطر على اليمن كاملاً، وأصبحت في حضن فارس في عشية وضحاها.
وبيّن "العطية" أن المملكة ليس لديها أطماع في اليمن لأنها غنية من فضل الله، ولها ثقل كبير، ولم تأتِ لليمن إلا بطلب من الشرعية وخسرت المليارات من أجل استقرار اليمن دون مقابل من أحد".
واختتم الدكتور أحمد عطية تصريحه قائلاً: " أوجه كلامي للأقلام يكفي أكاذيب ومزايدات ووجهوا أقلامكم للعدو الذي نكل وشرد بكم في كل أصقاع الأرض ، واتركوا السعودية سندًا وعونًا لكل المظلومين في العالم أجمع".