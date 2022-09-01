وزير يمني سابق لـ"سبق": لولا وقوف السعودية لكانت اليمن بأكملها في حضن فارس

جاء ذلك في تصريح صحفي له أكد فيه الدكتور عطية أن عاصفة الحزم انطلقت وكل مطارات اليمن مليئة بالطائرات وأسلحة متنوعة، ودمرت كاملة، ولولا المملكة ووقوفها معنا أن الحوثي سيطر على اليمن كاملاً، وأصبحت في حضن فارس في عشية وضحاها.