شاهد.. تفقد رسمي لجاهزية التوسعة السعودية الثالثة وأدوارها والساحات المحيطة

وأوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد الجابري، أنه تم التأكد من جاهزية كل الخدمات المقدمة في المصليات، بالإضافة للمواقع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في شوتر (١) و(٢) و(٣) و(٤) من الدور الأرضي، وكذلك الوقوف على جاهزية الساحات ومبنى الخدمات، والاستفادة من كل المساحات وتهيئتها للقاصدين، لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام.