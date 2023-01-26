"التخصصي" يوقّع 4 مذكرات تعاون لتعزيز الشراكات وتطوير الأبحاث الطبية

وبحضور وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وقّع كل من المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" الدكتور بندر القناوي، مذكرة تعاون بين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك"، تهدف لتطوير منصات بحثية مشتركة ذات تكنولوجيا عالية تعزز من أبحاث الطب الحيوي بالمملكة، وبرامج البحث، وبناء الكفاءات الوطنية، وتوحيد الجهود في مجال أبحاث الرعاية الصحية، وتحويل نتائج المختبرات إلى منتجات ترفد الاقتصاد الوطني، مما يعود بالإيجاب على جودة الحياة، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة في مجال التقنية الحيوية الطبية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.