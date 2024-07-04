ضبط 1100 مخالف لممارستهم نشاطَ نقل الركاب دون ترخيص في المطارات

وأشارت الهيئة إلى أنّ عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات؛ تصل إلى 5000 ريال، إضافةً إلى حجز المركبة المخالفة، مؤكدةً أهمية التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها، مضيفةً أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، والتعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين.