"فلكية جدة" ترصد اقتران "الزهرة ونبتون" اليوم.. ستفصل بينهما 0.3 درجة فقط

يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم، اقتران الزهرة أكثر الكواكب لمعانًا -3.8، مع كوكب نبتون +8.0، الأكثر خفوتًا في النظام الشمسي، وستفصل بينهما 0.3 درجة فقط باتجاه الأفق الغربي.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: كوكب نبتون لن يكون مرئيًا للراصد بالعين المجردة، ولكن عند توجيه المنظار نحو كوكب الزهرة سيظهر كنقطة ضوئية أسفل الزهرة، ويمكن كذلك رؤية الكوكبين معًا في مجال رؤية التلسكوب؛ بسبب المسافة الظاهرية الصغيرة بينهما.
وأشار إلى أنه عند مراجعة الاقترانات الكوكبية سيكون من النادر جدًا العثور على اقتران بين كوكبين مختلفين مثل الزهرة ونبتون، حيث يتمثل الاختلاف الرئيس بين هذين الكوكبين في الظروف القاسية من حيث الحرارة الشديدة ودرجات الحرارة الباردة لدى الآخر.
وأضاف: تبين أن كوكب الزهرة يبعد حوالي 108 ملايين كيلومتر من الشمس، وهو يشبه الأرض من حيث الحجم والكثافة والتركيب الصخري ولكن مختلف بدرجة كبيرة في درجة حرارة سطحه البالغة 475 درجة مئوية وهي ساخنة بدرجة كافية لإذابة الرصاص، ويعتقد أن سطحه مغطى بالبراكين، حيث تساعد هذه البراكين في تأثير الدفيئة الذي يحدث في الغلاف الجوي السام.
وأفاد "أبو زاهرة" بأن كوكب نبتون هو الثامن من الشمس ويبعد حوالي 4.5 مليارات كيلومتر عن الشمس وهذه المسافة تعادل 30 ضعف المسافة بين الأرض والشمس مما يعني أن نبتون يستغرق 165 سنة أرضية لإكمال مداره.
يُشار إلى أن الزهرة ونبتون يشتركان في عدم قدرتهما على استضافة الكائنات الحية، فالغلاف الجوي يصنع درجات حرارة عالية جدًا على كوكب الزهرة، ويتكون في الغالب من ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يصنع ضغطًا جويًا عاليًا جدًا على سطح الكوكب يزيد 90 مرة عن ذلك الموجود على الأرض عند مستوى سطح البحر. وبالإضافة إلى درجات الحرارة شديدة البرودة، يخضع نبتون لسرعات رياح عالية جدًا حيث تبلغ سرعة الرياح عند خط الاستواء للكوكب حوالي 1000 كيلومتر في الساعة، لكن سرعة الرياح ترتفع عند العاصفة العملاقة للكوكب الجليدي العملاق، البقعة المظلمة العظيمة، لتصل إلى أقصى درجات، حوالي 1900 كيلومتر في الساعة، في حين سيبقى الكوكبان فوق الأفق بعد غروب الشمس لنحو ساعتين.