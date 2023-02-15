"فلكية جدة" ترصد اقتران "الزهرة ونبتون" اليوم.. ستفصل بينهما 0.3 درجة فقط

يُشار إلى أن الزهرة ونبتون يشتركان في عدم قدرتهما على استضافة الكائنات الحية، فالغلاف الجوي يصنع درجات حرارة عالية جدًا على كوكب الزهرة، ويتكون في الغالب من ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يصنع ضغطًا جويًا عاليًا جدًا على سطح الكوكب يزيد 90 مرة عن ذلك الموجود على الأرض عند مستوى سطح البحر. وبالإضافة إلى درجات الحرارة شديدة البرودة، يخضع نبتون لسرعات رياح عالية جدًا حيث تبلغ سرعة الرياح عند خط الاستواء للكوكب حوالي 1000 كيلومتر في الساعة، لكن سرعة الرياح ترتفع عند العاصفة العملاقة للكوكب الجليدي العملاق، البقعة المظلمة العظيمة، لتصل إلى أقصى درجات، حوالي 1900 كيلومتر في الساعة، في حين سيبقى الكوكبان فوق الأفق بعد غروب الشمس لنحو ساعتين.