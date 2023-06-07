الأولوية في الرعاية.. "الصحة" تُوَضح الحقوق العامة والخاصة للمرضى كبار السن

أشارت "صحة الرياض" اليوم، إلى ما نشرته وزارة الصحة حول حقوق المرضى المسنين في المنشآت الصحية التي يتلقون العلاج فيها.
وقالت "الصحة" إن وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى تضمنت إلى جانب الحقوق العامة مجموعة من الحقوق الخاصة، يحق للمرضى المسنين الحصول عليها.
ووفق إنفوجرافيك أصدرته الصحة: تتمثل الحقوق العامة في: (الحق في الرعاية الصحية، والمعرفة بحقوق ومسؤوليات المرضى وذويهم، وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المبنية على الاحترام والتقدير، والخصوصية والسرية، وتوفير الحماية والسلامة والمشاركة في خطة الرعاية الصحية، ورفض العلاج).
وحول الحقوق الخاصة بكبار السن فإنها تتمثل في أن يكون تصميم المنشآت الصحية مراعيًا للسن وصديقة لكبار السن.
ونصت الوثيقة على تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكبار السن بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية، وأن يعطى كبار السن الأولوية عند تقديم الخدمات الصحية، وتوفير الأجهزة في المنزل مثل الكرسي المتحرك والعكاز ذي القاعدة الثلاثية، والنظارات والسماعات الطبية، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي لكبار السن وراعي المسن بالمنزل؛ من خلال فِرَق متخصصة، وتقديم الرعاية الطبية بالمنزل لجميع كبار السن غير القادرين على الوصول للمنشآت الصحية لتلقي الخدمات الصحية، مع تدريب كبار السن وتدريب من يرعاهم بالمنزل على أساسيات الرعاية الصحية اليومية لكبار السن في المنزل.