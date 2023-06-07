الأولوية في الرعاية.. "الصحة" تُوَضح الحقوق العامة والخاصة للمرضى كبار السن

ونصت الوثيقة على تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكبار السن بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية، وأن يعطى كبار السن الأولوية عند تقديم الخدمات الصحية، وتوفير الأجهزة في المنزل مثل الكرسي المتحرك والعكاز ذي القاعدة الثلاثية، والنظارات والسماعات الطبية، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي لكبار السن وراعي المسن بالمنزل؛ من خلال فِرَق متخصصة، وتقديم الرعاية الطبية بالمنزل لجميع كبار السن غير القادرين على الوصول للمنشآت الصحية لتلقي الخدمات الصحية، مع تدريب كبار السن وتدريب من يرعاهم بالمنزل على أساسيات الرعاية الصحية اليومية لكبار السن في المنزل.