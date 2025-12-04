أمانة جدة: 10 منتجعات تحقق الامتثال الكامل لضوابط الإنقاذ والسلامة المائية ضمن منظومة الرقابة الساحلية

أوضحت أمانة محافظة جدة أن عشرة منتجعات في مدينة جدة حققت امتثالاً كاملاً بنسبة 100% لضوابط الإنقاذ والسلامة المائية المعتمدة، عقب سلسلة من الجولات اليومية التي تنفذها أمانة محافظة جدة على المواقع الساحلية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ويرفع من جودة الحياة لمرتادي الشواطئ والمنتجعات.