أمانة جدة: 10 منتجعات تحقق الامتثال الكامل لضوابط الإنقاذ والسلامة المائية ضمن منظومة الرقابة الساحلية

أوضحت أمانة محافظة جدة أن عشرة منتجعات في مدينة جدة حققت امتثالاً كاملاً بنسبة 100% لضوابط الإنقاذ والسلامة المائية المعتمدة، عقب سلسلة من الجولات اليومية التي تنفذها أمانة محافظة جدة على المواقع الساحلية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ويرفع من جودة الحياة لمرتادي الشواطئ والمنتجعات.
وقال وكيل الأمين لمراقبة وحماية السواحل البحرية بالأمانة الكابتن ثامر نحاس، أن الفرق الميدانية تنفذ جولات تفقدية يومية، تشمل 14 شاطئاً عاماً وخاصاً، تُراجع خلالها تطبيق معايير السلامة، ومستوى النظافة، واستيفاء تجهيزات الإنقاذ، إضافة إلى متابعة أداء العاملين والمستثمرين والتأكد من الالتزام بمعايير التشغيل وجودة الخدمة.
وبيّن أن المنتجعات الممتثلة بنسبة 100% أثبتت التزاماً كاملاً بمتطلبات السلامة، شملت توفير منقذين معتمدين بتجهيزات متكاملة، سرعة الاستجابة للملاحظات، نظافة مستمرة للشواطئ، تنظيم مناطق السباحة بحدود واضحة، أنظمة طوارئ واتصال جاهزة، وتوفير أدوات الإنقاذ والسلامة المائية وفق أعلى المعايير.
وتشمل مهام فرق المتابعة الرقابة على المنشآت البحرية وتوثيق الأعمال الميدانية ورفع تقارير دورية لمعالجة الملاحظات بشكل فوري، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لضمان بيئة ساحلية آمنة ومنظمة.
يُذكر أن جهود الأمانة في الرقابة البحرية تأتي في إطار منظومة عمل مع الجهات ذات العلاقة، تهدف إلى حماية الشواطئ وضمان استدامة الخدمات وتعزيز جاذبية الواجهات البحرية.