"البلدية والإسكان" تطلق "سكني ميتافيرس" في ليب 2023

وأكد العقل، أن "سكني ميتافيرس" ستسهم في استكشاف الفرص الابتكارية والتسويقية للمنتجات السكنية، وزيادة جودة الحياة عبر استحداث قنوات خدمة تتجاوز الحاجز الزمني والجغرافي، تستهدف العميل وتصل إليه، حيث ستخدم المستفيدين في "جمعيات الملاك" المعنية بتعزيز جودة حياة المجتمع في الأحياء والضواحي السكنية ذات الأجزاء المشتركة، من خلال تقنية تفاعلية تسهل خدمة وتجربة المواطن في عالم افتراضي يضم الخدمات الخاصة بجمعية الملاك، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي والارتقاء بأعمال القطاع العقاري في المملكة، كما ستسهل تجربة المستفيد خلال زيارته الافتراضية لمركز سكني الشامل الذي يضم حزمة من المطورين والمستشارين العقاريين والجهات التمويلية في مكان واحد؛ لتسهيل رحلة المستفيد في تملك المسكن من خلال منصة سكني، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال على استخدام التجربة المميزة التي ستتيحها الخدمة.