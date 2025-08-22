نائب أمير تبوك: تبرع ولي العهد بالدم يجسّد قيم العطاء والتكافل

وأشار نائب أمير تبوك إلى أن المبادرة ستسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع التطوعي بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المرضى، إلى جانب دعم مخزون بنوك الدم وضمان توفر كميات آمنة للمستشفيات ومراكز العلاج في مختلف مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الطارئة.