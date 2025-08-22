نائب أمير تبوك: تبرع ولي العهد بالدم يجسّد قيم العطاء والتكافل

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتبرعه بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.
وأكد سموه أن هذه المبادرة الإنسانية تجسّد حرص ولي العهد على صحة المواطنين والمقيمين، وتعكس اهتمامه بترسيخ قيم العطاء والتكافل وتعزيز العمل الإنساني.
وأشار نائب أمير تبوك إلى أن المبادرة ستسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع التطوعي بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المرضى، إلى جانب دعم مخزون بنوك الدم وضمان توفر كميات آمنة للمستشفيات ومراكز العلاج في مختلف مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الطارئة.
واختتم الأمير خالد بن سعود بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه وعزه وصحته.