744 مقترحًا بحثيًا مكتملًا في المرحلة الأولى من مبادرة دعم أولويات الأبحاث الصحية لعام 2025

وأشار إلى أن 31% من المقترحات ترأستها باحثات سعوديات، في دلالة على التقدم الملحوظ للمرأة السعودية في مجالات البحث والتطوير والابتكار الصحي، مقدمًا الشكر إلى الباحثين والمبتكرين الذين لم يحالفهم الحظ في هذه المرحلة، متمنيًا التوفيق لمن استكملوا تقديم مقترحاتهم للمرحلة الثانية التي تتضمن التحكيم العلمي والفني للمقترحات البحثية. ولفت النظر إلى أن منحة 2025 صُممت بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للمعهد، وإستراتيجية البرامج والمنح لتشمل ثلاثة مجالات رئيسية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات الغددية والأيضية، والسرطان, وأسفرت نتائج توزيع المقترحات البحثية على هذه المجالات عن النسب التالية: 14% لأبحاث أمراض القلب والأوعية الدموية، 21% لأبحاث الاضطرابات الغددية والأيضية، و35% لأبحاث السرطان, وتم التركيز على تطوير آليات منح تضمن تحويل مخرجات الأبحاث المدعومة إلى نتائج صحية واقتصادية ملموسة، تُسهم في تحسين صحة المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المبنية على الابتكار.