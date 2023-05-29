"تصفية تركة صالح الراجحي" و"إتقان العقارية" يعلنان موعد المزاد الـ 18

أعلن مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي بالتعاون مع شركة "إتقان العقارية"، عن اكتمال كل التجهيزات لإطلاق المزاد العلني الحضوري الثامن عشر لأربعة عقارات مميزة بالرياض والدمام وحائل بمواقع مميزة وذات عوائد استثمارية جاهزة وبمناطق ذات جذب استثماري نادرة .
وحدد مجلس التصفية لتركة صالح الراجحي ومجموعة إتقان العقارية المسوق الحصري، يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري لعام 1444هـ، الموافق 18 من يونيو لعام 2023م، موعدًا لانطلاق المزاد الذي سيقام حضورياً بقاعة جي دبليو ماريوت الرياض ببرج رافال، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية" عبدالعزيز بن فهد الرشيد: العقار الأول هو دار الوكالات التي تتوسط الشريط التجاري على طريق العليا بحي الملك فهد بالعاصمة الرياض وتُقَدر مساحتها الإجمالية بـ 19,845 مترًا مربعًا، وهي مجمع تنوع استخداماتها للنشاط السكني والتجاري؛ ومن مميزات العقار مجاورتها لأشهر الأسواق التجارية، مثل الرياض غاليري والعويس وأبرز الأبراج المميزة، كما يحتوي المجمع على العديد من المعارض لأشهر الوكالات العالمية.
وأضاف: العقار الثاني هو "فندق الحرمين" بحي العدامة بمدينة الدمام، تُقدر مساحته بـ545.59 مترًا مربعًا بالمنطقة المركزية التي تضم الأسواق الكبيرة والمشهورة مثل سوق الذهب والجملة، إضافة إلى ما يتمتع به الموقع على الشارع الحيوي والشريان التجاري للمنطقة الشرقية، وإمكانية تنوع النشاط التجاري للفندق، مما يعد فرصة سانحة للراغبين بالاستثمار الآمن وجني العوائد السريعة.
وأردف "الرشيد": العقار الثالث هو "ورشة الزاهر" في صناعية الخرج بالعاصمة الرياض والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1,582.6 مترًا مربعًا بالقرب من تقاطعه مع أهم شارعين بالصناعية (طريق الخرج، وشارع العنوز امتداد شارع الحلة)؛ مما يُكسب العقار حركة تجارية كثيفة، بالإضافة لجاهزيته لجني العوائد الاستثمارية في أهم المناطق الصناعية بالرياض التي تعد الوجهة السياسية والاقتصاد للمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.
وتابع: العقار الرابع هي أرض السمراء بمدينة حائل عروس الشمال وتبلغ مساحتها 36,417.22 متر مربعاً التي تقع ضمن الأحياء المأهولة بالسكان وقرب الخدمات اللوجستية واكتمال البنية التحتية، مما يشكل تنوع الخيارات للاستثمار فيها، حيث تحتوي على قطعتين منفصلتين تعطيان مؤشراً جيداً عند دراسة خيارات الاستثمار .
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية إلى أن ما يميز عقارات الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- هو التنوع والتفرد في مواقعها واستثماراتها؛ حيث المشاريع ذات العوائد الاستثمارية المجدية والأراضي ذات الاستخدامات المتعددة في أميز المواقع وأشهرها.
ودعا "الرشيد" المستثمرين الراغبين في الدخول في المزايدة والمزاد إلى الاطلاع على كراسة شروط الدخول للمزاد والمزايدة عبر منصات الشركة الرقمية وحساباتها بالتواصل الاجتماعي، أو بالاتصال على الرقم الموحد 920001019 أو عبر الجوال (0500106030)؛ مؤكدًا أن توقيع كراسة المزايدة قبل انعقاده شرط أساسي للمشاركة فيه.
يشار إلى أن شركة "إتقان العقارية" نجحت في تسويق عدد من المزادات العقارية المتميزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة وكان آخرها المزاد الـ 17 لتصفية تركة صالح الراجحي ، كما تحظى بثقة كبار مجالس التصفية لتركات عدد من رجال الأعمال البارزين بالمملكة، ومنها مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي التي نفّذت له عددًا من المزادات والتي بلغت 17 مزادًا بمبيعات مليارية خلال السنوات الأخيرة.