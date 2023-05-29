"تصفية تركة صالح الراجحي" و"إتقان العقارية" يعلنان موعد المزاد الـ 18

يشار إلى أن شركة "إتقان العقارية" نجحت في تسويق عدد من المزادات العقارية المتميزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة وكان آخرها المزاد الـ 17 لتصفية تركة صالح الراجحي ، كما تحظى بثقة كبار مجالس التصفية لتركات عدد من رجال الأعمال البارزين بالمملكة، ومنها مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي التي نفّذت له عددًا من المزادات والتي بلغت 17 مزادًا بمبيعات مليارية خلال السنوات الأخيرة.