في "مركزي بريدة".. جراحة منظار نوعية تستأصل ورمًا من قولون مريضة

أنهى فريق جراحي متخصص في مستشفى بريدة المركزي، أوجاع مريضة تبلغ من العمر 42 عامًا كانت تعاني من نزيفٍ مزمنٍ ناجم عن ورم سرطاني في منطقة ما بين القولون والمستقيم.