في "مركزي بريدة".. جراحة منظار نوعية تستأصل ورمًا من قولون مريضة

أنهى فريق جراحي متخصص في مستشفى بريدة المركزي، أوجاع مريضة تبلغ من العمر 42 عامًا كانت تعاني من نزيفٍ مزمنٍ ناجم عن ورم سرطاني في منطقة ما بين القولون والمستقيم.
وقال تجمع القصيم الصحي: إن عيادة القسم المتخصص في المستشفى استقبلت المريضة وهي تشكو من حالة النزيف، فباشرت بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وعمل منظار الجهاز الهضمي لتشخيص الحالة بدقة وتحديد متطلبات سير الخطة العلاجية.
وأضاف أن نتائج الفحوصات من تحاليل وأشعة وعينات المنظار أظهرت وجود ورم سرطاني في قولون المريضة.
وأشار إلى أن الفريق الطبي المعالج قرر إجراء تدخل جراحي للمريضة عن طريق تقنية المنظار الجراحي واستئصال الورم بالكامل مع جزء من القولون المتضرّر، وتم عمل توصيل القولون مباشرة مع المستقيم وقد تكلّلت العملية بالنجاح.
ولفت إلى أن التدخّل الجراحي بالمنظار جنّب المريضة عمل فتحة إخراج في جدار البطن، والمتعارف عليه في مثل هذه الحالات.
وأكد التجمع أن صحة المريضة تحسنت بشكل ملحوظ بعد خضوعها للعمل الجراحي الاستئصالي؛ حيث توقفت حالة النزيف وزالت عنها الأوجاع السابقة والمضاعفات المؤلمة التي كانت تشكو منها، وغادرت المستشفى بالسلامة والعافية.
يذكر أن العيادات الخارجية في مستشفى بريدة المركزي بجميع تخصصاتها استقبلت خلال عام 2022م الماضي أكثر من 139 ألف مستفيد، وقدمت لهم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.