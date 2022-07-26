مشروع السروات.. القوات البحرية تُدَشِّن سفينة "جلالة الملك الدرعية" في إسبانيا

وبهذه المناسبة، قال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي: "نحتفل في هذا اليوم التاريخي، بتدشين سفينة جلالة الملك الدرعية، الكورفيت الثاني، ضمن مشروع السروات، وذلك بعد أربعة أشهر من تدشين السفينة الأولى جلالة الملك الجبيل"، مشيرًا إلى أن مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للبحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للسعودية، إضافة إلى كون المشروع إضافة مهمة لجهود توطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيًا.