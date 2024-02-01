محليات

حتى تسقط الثلوج.. "المسند": المسألة تحتاج تضافر هذه الشروط الـ6

أن "تكون الحرارة السطحية درجتان فأقل" و"درجة نقطة الندى صفرًا"
عبدالله المسند
عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إنه يجب توفر 6 شروط حتى تسقط الثلوج.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه حتى تسقط الثلوج في منطقة جغرافيةٍ ما؛ يُتطلب أن تتضافر عوامل طبيعية منها: أن "تكون درجة الحرارة السطحية درجتان فأقل"، و"درجة الرطوبة النسبية عالية نسبيًّا في الطبقة السطحية والعلوية".

وأضافت: يجب أن تكون "درجة الحرارة في طبقة 850 هكتوباسكال (1.5 كم ارتفاعًا) تقريبًا 5 درجات مئوية"، و"درجة نقطة الندى صفرًا".

وتابع: "درجة الحرارة في طبقة 500 هكتوباسكال (5 كم ارتفاعًا) تقريبًا 27 درجة مئوية"، و"قيمة خط السماكة Thickness في خرائط الغلاف الجوي 528 (لأفضل) تساقط".

الأرصاد
تساقط الثلوج
عبدالله المسند

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