حتى تسقط الثلوج.. "المسند": المسألة تحتاج تضافر هذه الشروط الـ6

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إنه يجب توفر 6 شروط حتى تسقط الثلوج.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه حتى تسقط الثلوج في منطقة جغرافيةٍ ما؛ يُتطلب أن تتضافر عوامل طبيعية منها: أن "تكون درجة الحرارة السطحية درجتان فأقل"، و"درجة الرطوبة النسبية عالية نسبيًّا في الطبقة السطحية والعلوية".
وأضافت: يجب أن تكون "درجة الحرارة في طبقة 850 هكتوباسكال (1.5 كم ارتفاعًا) تقريبًا 5 درجات مئوية"، و"درجة نقطة الندى صفرًا".
وتابع: "درجة الحرارة في طبقة 500 هكتوباسكال (5 كم ارتفاعًا) تقريبًا 27 درجة مئوية"، و"قيمة خط السماكة Thickness في خرائط الغلاف الجوي 528 (لأفضل) تساقط".