حتى تسقط الثلوج.. "المسند": المسألة تحتاج تضافر هذه الشروط الـ6

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه حتى تسقط الثلوج في منطقة جغرافيةٍ ما؛ يُتطلب أن تتضافر عوامل طبيعية منها: أن "تكون درجة الحرارة السطحية درجتان فأقل"، و"درجة الرطوبة النسبية عالية نسبيًّا في الطبقة السطحية والعلوية".