"أبا الخيل": السعودية لم تتأثر بالهزة الأرضية جنوب تركيا لبُعد المسافة

وأكد "أبا الخيل" أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر -ولله الحمد- بهذه الهزة الأرضية لبُعد المسافة بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية. مبينًا أن سبب حدوث الهزة تصادُم الصفيحة التكتونية الأناضولية مع الصفيحة الإفريقية والعربية على امتداد صدع الأناضول في الاتجاه الغربي، وهو صدع نشط زلزاليًّا، ويُتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية بقدر زلزالي أقل، وبدون أي أثر على السعودية بمشيئة الله تعالى.