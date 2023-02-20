محليات

"أبا الخيل": السعودية لم تتأثر بالهزة الأرضية جنوب تركيا لبُعد المسافة

توقَّع حدوث هزات ارتدادية تابعة للهزة الرئيسية وبقدر زلزالي أقل
طارق أبا الخيل
طارق أبا الخيل
منصور الشلاقي

أفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية، حدثت جنوب تركيا مساء هذا اليوم الاثنين، الساعة الـ20:04:29، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأكد "أبا الخيل" أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر -ولله الحمد- بهذه الهزة الأرضية لبُعد المسافة بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية. مبينًا أن سبب حدوث الهزة تصادُم الصفيحة التكتونية الأناضولية مع الصفيحة الإفريقية والعربية على امتداد صدع الأناضول في الاتجاه الغربي، وهو صدع نشط زلزاليًّا، ويُتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية بقدر زلزالي أقل، وبدون أي أثر على السعودية بمشيئة الله تعالى.

تركيا
هزة أرضية
طارق أبا الخيل
الزلزال
المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

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