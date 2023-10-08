"الكهرباء" تستعرض 12 مبادرة لتحسين استدامة الطاقة وتقليل الآثار البيئية السلبية

واستعرض جناح الشركة السعودية للكهرباء 12 مبادرة تدعم جهود الشركة في تحسين استدامة الطاقة وتقليل الآثار على البيئة؛ مثل الشبكات الذكية والعدادات الذكية. كما تقدم الشركة خلال جناحها فكرة عن أبحاثها؛ مثل المشروع البحثي الذي تم بالتعاون مع جامعة الملك سعود لإنتاج الكهرباء عن طريق تركيز الشمس على الرمال، وهو أحد المشاريع البحثية الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية المركزة، وقد نفذت المرحلة الأولى منه في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود بقدرة 100 كيلو واط لإثبات الجدوى التقنية، كما تستعرض الشركة مشروعها البحثي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والذي يهتم باحتجاز الكربون بتقنية التجميد في محطة توليد ضبا الخضراء، والذي يعدّ الأول من نوعه عالميًّا بقدرة ٣٠ طنًّا/ يوم؛ فهذه التقنية تعتمد على تجميد الغازات بعد عملية الاحتراق، ومن ثَمّ فصل ثاني أكسيد الكربون بنقاوة تصل إلى "99.9%"، وإرجاع بقية الغازات إلى المدخنة.