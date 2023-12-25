حدث يتكرر كل 4 سنوات.. "فلكية جدة": 2024 سنة "كبيسة" وفبراير 29 يومًا

ولفت أبو زاهرة إلى أن من المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يومًا، وسنين كبيسة وعدد أيامها 366 يومًا، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة معرفة ما إذا كانت السنة بسيطة أم كبيسة من خلال القسمة على 4، فإذا كان الناتج كَسرًا فهي سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عددًا حقيقيًّا دون كسر فهي سنة كبيسة؛ فعلي سبيل المثال 2021 ÷ 4 تساوي 505.25 (الناتج يحوي كسرًا لذلك فهي سنة بسيطة؛ في حين 2024 ÷ 4 تساوي 506 (الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة).