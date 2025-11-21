السكري في المملكة.. من القلق النفسي والإرهاق اليومي إلى الأرقام الصادمة لمستقبل المرضى

أكثر من 7 ملايين في 2045م

وأوضحت أن عدد المصابين بالسكري حول العالم بلغ في عام 2021 نحو 537 مليون شخص، ومن المتوقع أن يتجاوز 700 مليون بحلول عام 2045. أما في المملكة، فيُقدّر عدد المصابين بحوالي 4.2 ملايين شخص بنسبة 18.7%، مع توقع ارتفاع العدد إلى 5.6 ملايين في عام 2030م، وإلى 7.5 ملايين في عام 2045م، ما يبرز حجم التحدي الصحي والاقتصادي الذي ينتظر البلاد.