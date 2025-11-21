السكري في المملكة.. من القلق النفسي والإرهاق اليومي إلى الأرقام الصادمة لمستقبل المرضى

في كل بيت سعودي تقريبًا، هناك شخص مصاب بالسكري دون أن يعلم أحد.. الأرقام تحكي القصة الصادمة، والتي تؤكد 5.6 ملايين سعودي متوقع إصابتهم بالسكري في 2030، و43.6% من المصابين الحاليين لم يدركوا إصابتهم بعد، ومن كل 4، يعاني شخص واحد القلق أو الاكتئاب، و4 من كل 5 يشعرون بالإرهاق المستمر.
تجربة يومية.. وظاهرة مجتمعية
هذه الإحصاءات تجعل السكري أكثر من مجرد مرض؛ إنها تجربة يومية تتداخل فيها الصحة الجسدية مع النفسية والاجتماعية، لتصبح ظاهرة تؤثر على المجتمع بأكمله، جسديًا ونفسيًا واقتصاديًا، والأرقام الصادمة تؤكد أن التوعية والكشف المبكر لم يعدا خيارًا، بل ضرورة ملحة لكل أسرة ومجتمع يسعى لحياة أكثر صحة وأمانًا
تغيير السلوك وزيادة للنشاط
وقالت المدير التنفيذي للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء "خديجة منصور" إن المملكة تسجل سنويًا نسبًا مرتفعة من الإصابة بالسكري، لا سيما النوع الثاني المرتبط بأنماط الحياة، موضحة أن مضاعفات المرض تشمل أمراض القلب والفشل الكلوي ومشكلات الشبكية. وأكدت أن "تغيير السلوك الغذائي وزيادة النشاط البدني" يشكّل خط الدفاع الأول.
وأضافت أن أطفال السكري من النوع الأول يمثلون فئة تحتاج إلى رعاية خاصة، مشددة على أهمية دعم الأسر وتسهيل حصول المرضى على التقنيات الحديثة مثل مضخات الأنسولين وأجهزة المراقبة المستمرة.
أكثر من 7 ملايين في 2045م
وأوضحت أن عدد المصابين بالسكري حول العالم بلغ في عام 2021 نحو 537 مليون شخص، ومن المتوقع أن يتجاوز 700 مليون بحلول عام 2045. أما في المملكة، فيُقدّر عدد المصابين بحوالي 4.2 ملايين شخص بنسبة 18.7%، مع توقع ارتفاع العدد إلى 5.6 ملايين في عام 2030م، وإلى 7.5 ملايين في عام 2045م، ما يبرز حجم التحدي الصحي والاقتصادي الذي ينتظر البلاد.
وأكدت أن الفعاليات المستمرة لليوم العالمي للسكري تمثل فرصة لتعزيز الوعي الصحي، وتشجيع الكشف المبكر، وضمان حياة أكثر صحة وأمانًا للمرضى، وتقليل التداعيات على المجتمع والاقتصاد الوطني.