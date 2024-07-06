في حدث نادر.. "ناسا" تلتقط لحظة الاقتراب الوثيق لـ"قتلة الكوكب" من الأرض

ومرّ الكويكب "2011 UL21" بالأرض في 27 يونيو على مسافة 4.1 مليون ميل "6.6 مليون كيلومتر"، أو نحو 17 ضعف المسافة بين القمر والأرض، وتمّ اكتشافه في عام 2011 بواسطة مسح كاتالينا سكاي، في توكسون، أريزونا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يقترب فيها المسبار بدرجة كافية من الأرض؛ ليتمكّن من تصويره بالرادار.