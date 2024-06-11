دهشة وبكاء وفرح.. شاهد لحظات السمع الأولى للطفل "عبدالمجيد" بعد زراعة القوقعة

وتقدم الجمعية كثيراً من خدماتها المميزة من أجل تخفيف معاناة مستفيديها ومن هذه الخدمات تأهيل الزارعين عن طريق تغطية جميع مناطق المملكة بعيادات تأهيل نوعية بالشراكة مع مختلف الجهات والمانحين، و إضافة إلى إدراج زارعي القوقعة في برامج وجلسات تأهيل في مراكز تأهيل تخصصي ونوعي بالشراكة مع مقر كوكلير العربية، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم لا محدود في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتحقيق رؤية 2030.