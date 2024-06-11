دهشة وبكاء وفرح.. شاهد لحظات السمع الأولى للطفل "عبدالمجيد" بعد زراعة القوقعة

وثق مقطع فيديو جديد لحظات السمع الأولى للطفل "عبدالمجيد" الذي تمت زراعة القوقعة له ضمن برنامج "العيادة المستعجلة" الذي تشرف عليه جمعية زارعي القوقعة "أسمعك"، وسط استغراب أولي من "عبدالمجيد" من سماع الأصوات ليجهش بالبكاء وسط دموع الفرح للحاضرين.
جاءت تلك اللحظات بحضور عائلة الطفل الأردني إضافة إلى الأستاذ نايف الوسمي رئيس جمعية زارعي القوقعة "أسمعك"، والمدير التنفيذي الأستاذ فهد السبيعي، وذلك في مقر الجمعية بشرقي الرياض، وسط تثمين الحضور لدور الجمعية الذين كان لهم الدور الكبير في تحقيق هذا الحلم لـ"عبدالمجيد" ليعيش حياته الطبيعية مع أقرانه.
يذكر أن جمعية "أسمعك" قامت بزراعة أكثر من 75 عملية قوقعة إلكترونية ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج من جنسيات مختلفة وتخفيف الأعباء المادية على أهالي زارعي القوقعة وتبني قضاياهم في التأهيل وتأمين قطع الغيار والصيانة، وتمتلك الجمعية 24 عيادة تأهيل في جميع أنحاء المملكة.
وتقدم الجمعية كثيراً من خدماتها المميزة من أجل تخفيف معاناة مستفيديها ومن هذه الخدمات تأهيل الزارعين عن طريق تغطية جميع مناطق المملكة بعيادات تأهيل نوعية بالشراكة مع مختلف الجهات والمانحين، و إضافة إلى إدراج زارعي القوقعة في برامج وجلسات تأهيل في مراكز تأهيل تخصصي ونوعي بالشراكة مع مقر كوكلير العربية، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم لا محدود في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتحقيق رؤية 2030.