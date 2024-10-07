مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة مسن كويتي من الشلل الجزئي في الأطراف العلوية والسفلية

وأكد الدكتور حسام أن العملية كانت ناجحة، حيث شهدت المؤشرات الحيوية للمريض تحسنًا ملحوظًا. بدأ المريض بالتحرك باستخدام المشاية في الأيام الأولى بعد الجراحة، وبمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي بشكل مؤقت. وفي اليوم الخامس، خرج المريض من المستشفى وهو بحالة جيدة، بعد أن اختفت كافة الأعراض التي كان يعاني منها. وقد وُضع له برنامج علاج طبيعي مكثف لاستعادة كامل حركته الطبيعية بإذن الله.