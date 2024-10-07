مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة مسن كويتي من الشلل الجزئي في الأطراف العلوية والسفلية

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر من إنهاء معاناة مراجع كويتي في العقد الثامن من العمر، الذي كان يعاني لسنوات من الشلل الجزئي والتنميل في كامل الأطراف العلوية والسفلية. قاد الفريق الطبي الدكتور حسام الحبيب، استشاري جراحة العمود الفقري والحاصل على الزمالة الكندية، حيث نجح في إجراء عملية جراحية معقدة استمرت ثلاث ساعات، تم خلالها إزالة الضغط الشديد عن الحبل الشوكي وفقرات العمود الفقري.
وذكر الدكتور حسام أن المراجع وصل إلى المستشفى يعاني من ضعف شديد في اليدين والساقين، واعتماده على الكرسي المتحرك للقيام بمهامه اليومية. وبعد الفحص السريري وإجراء الأشعة المقطعية (C.T Scan) والرنين المغناطيسي (M.R.I) والتحاليل المخبرية، تبين وجود ضغط شديد على الحبل الشوكي في الفقرات العنقية (الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة والسابعة). بالإضافة إلى ذلك، كان المراجع يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
وأشار الدكتور حسام إلى أن الفريق الطبي قرر التدخل الجراحي بعد دراسة نتائج الفحوصات. استغرقت العملية ثلاث ساعات تحت التخدير الكامل، واستخدمت فيها تقنية رصد ومراقبة الإشارات العصبية (Intraoperative Neuro Monitoring) لضمان سلامة الحبل الشوكي والأعصاب، وكذلك أجهزة الملاحة العصبية لتخفيف الضغط عن الفقرات العنقية. وبعد العملية، نُقل المراجع إلى جناح التنويم.
وأكد الدكتور حسام أن العملية كانت ناجحة، حيث شهدت المؤشرات الحيوية للمريض تحسنًا ملحوظًا. بدأ المريض بالتحرك باستخدام المشاية في الأيام الأولى بعد الجراحة، وبمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي بشكل مؤقت. وفي اليوم الخامس، خرج المريض من المستشفى وهو بحالة جيدة، بعد أن اختفت كافة الأعراض التي كان يعاني منها. وقد وُضع له برنامج علاج طبيعي مكثف لاستعادة كامل حركته الطبيعية بإذن الله.