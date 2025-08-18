حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 350 ألف قرص إمفيتامين و2.6 طن حشيش و144 طن قات

أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب (350,644) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(1,526,629) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(2.6) طن من مادة الحشيش المخدر، و(144) طنًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك، وجازان، وعسير، ونجران، وهم (995) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(695) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيات الإرترية والصومالية والسودانية، و(15) مواطنًا.