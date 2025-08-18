حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 350 ألف قرص إمفيتامين و2.6 طن حشيش و144 طن قات

أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب (350,644) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(1,526,629) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(2.6) طن من مادة الحشيش المخدر، و(144) طنًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك، وجازان، وعسير، ونجران، وهم (995) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(695) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيات الإرترية والصومالية والسودانية، و(15) مواطنًا.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين، للمبادرة إلى الإبلاغ عن كل ما يتوفر لديهم من معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.