"السديس": معرض الرياض الدولي للكتاب منارة معرفية تعكس مكانة المملكة الثقافية

جاء ذلك خلال زيارته جناح الرئاسة العامة للشؤون الدينية المشارك في المعرض، حيث كان في استقباله نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، واطّلع خلال الجولة على المبادرات الرقمية والمنصات التقنية النوعية التي تقدمها الرئاسة، ومنها منصة الفاتحة التفاعلية، والمقرأة الرقمية للحرمين الشريفين، وبوابة "قاصد"، إضافة إلى الإصدارات العلمية والإثرائية التي تُبرز جهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال.