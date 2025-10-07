"السديس": معرض الرياض الدولي للكتاب منارة معرفية تعكس مكانة المملكة الثقافية

أكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن معرض الرياض الدولي للكتاب يُعد منارة معرفية تسهم في نشر الثقافة والعلم، وتعكس مكانة المملكة الريادية في دعم الحراك الثقافي والمعرفي محليًا وعالميًا.
جاء ذلك خلال زيارته جناح الرئاسة العامة للشؤون الدينية المشارك في المعرض، حيث كان في استقباله نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، واطّلع خلال الجولة على المبادرات الرقمية والمنصات التقنية النوعية التي تقدمها الرئاسة، ومنها منصة الفاتحة التفاعلية، والمقرأة الرقمية للحرمين الشريفين، وبوابة "قاصد"، إضافة إلى الإصدارات العلمية والإثرائية التي تُبرز جهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال.
وأشاد السديس بجهود وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة في تنظيم المعرض، مؤكدًا أن الحدث يمثل جسرًا للتواصل الثقافي العالمي، ويعكس حرص المملكة على تمكين المعرفة ودعم صناعة النشر والإبداع الفكري.