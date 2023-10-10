محليات

دوريات الأمن بالرياض تحبط محاولة سطو مسلح على مركبة نقل أموال وتستعيد المليون ريال

نتج عن العملية مقتل أحد الجناة وإصابة الآخر والقبض عليه
دوريات الأمن بالرياض تحبط محاولة سطو مسلح على مركبة نقل أموال وتستعيد المليون ريال

‫ صرح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن دوريات الأمن بمنطقة الرياض باشرت بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من شخصين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها، وتم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته، مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه، وتم ضبط المبلغ المالي الذي استوليا عليه بحوزتهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.

الأمن العام
مركبة نقل أموال

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