"أدير العقارية" تطرح "كنوز الشرق" بـ 9 درر تتلألأ في قلب الخبر

تطرح "أدير العقارية" الشركة الرائدة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة، مشروعها الفريد "كنوز الشرق" للبيع في مزاد علني يُقام في فندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخُبر، يوم الأربعاء 7 فبراير 2024م.
يتضمن "كنوز الشرق" 9 جواهر ثمينة، عبارة عن أرض تجارية، ومجموعة نموذجية من العمائر السكنية الراقية، والفلل الفاخرة، والمجمعات السكنية العصرية، موزعة على أهم المواقع الاستراتيجية في مدينة الخُبر درة مُدن الشرقية، لتُجسّد مفهوم العيش الرغيد والاستثمار الفريد، بمساحاتها الرحبة وتصاميمها الراقية، التي تجمع بين الفخامة والأصالة، وخدماتها العصرية ومرافقها الاجتماعية، لتهدي مُلاّكها الجُدد تجربة استثمارية نموذجية قلَّ نظيرها.
من جانبه قال متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: نحن فخورون بطرح "كنوز الشرق" للبيع في مزاد علني، حيث نحرص دائمًا على توفير خيارات عقارية متنوعة تثير اهتمام المستثمرين، وتلبي احتياجات السوق ومتطلباته.
وأضاف: "كنوز الشرق" ليست مجرد مجموعة من العقارات، بل هي جواهر نادرة ستكون إضافة استثنائية لمدينة الخُبر، وستسهم في تطويرها وتعزيز مكانتها كواحدة من المدن الرائدة للعيش والاستثمار في المنطقة الشرقية. نتطلع إلى رؤية النجاحات التي ستحققها هذه الكنوز الفريدة التي ستشكل جزءًا لا يتجزأ من تاريخنا العقاري الرائد.
ودعا آل سعد نخبة المستثمرين ورجال الأعمال، للحضور والمشاركة في هذا المزاد الاستثنائي، ليكونوا جزءًا من رحلة نمو وازدهار مدينة الخُبر التي تُعتبر المكان الأمثل لإطلاق المشروعات العقارية الناجحة، بفضل التنوع الذي تحظى به، وموقعها الاستراتيجي الفريد، وامتلاكها مقومات استثمارية رفيعة المستوى جعل منها قبلة نموذجية للمستثمرين ورجال الأعمال.