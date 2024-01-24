"أدير العقارية" تطرح "كنوز الشرق" بـ 9 درر تتلألأ في قلب الخبر

يتضمن "كنوز الشرق" 9 جواهر ثمينة، عبارة عن أرض تجارية، ومجموعة نموذجية من العمائر السكنية الراقية، والفلل الفاخرة، والمجمعات السكنية العصرية، موزعة على أهم المواقع الاستراتيجية في مدينة الخُبر درة مُدن الشرقية، لتُجسّد مفهوم العيش الرغيد والاستثمار الفريد، بمساحاتها الرحبة وتصاميمها الراقية، التي تجمع بين الفخامة والأصالة، وخدماتها العصرية ومرافقها الاجتماعية، لتهدي مُلاّكها الجُدد تجربة استثمارية نموذجية قلَّ نظيرها.