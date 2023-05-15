تصل الرياض.. "الحصيني": المطرية 17 تبدأ اليوم وتؤثر في هذه المناطق

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع -إن شاء الله- بداية #الحالة_الممطرة_السابعة_عشرة، اليوم الإثنين 25 شوال 1444هـ، على أجزاءٍ من مناطق: عسير وجازان والباحة ونجران، ثم العاصمة الرياض ومحافظاتها، خاصة نهاية هذا الأسبوع.