تصل الرياض.. "الحصيني": المطرية 17 تبدأ اليوم وتؤثر في هذه المناطق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هناك إجماع من نماذج الطقس على وجود حالة ممطرة على أجزاءٍ من المملكة وبعض دول الخليج.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع -إن شاء الله- بداية #الحالة_الممطرة_السابعة_عشرة، اليوم الإثنين 25 شوال 1444هـ، على أجزاءٍ من مناطق: عسير وجازان والباحة ونجران، ثم العاصمة الرياض ومحافظاتها، خاصة نهاية هذا الأسبوع.
وتابع: تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة والقصيم والشرقية وجنوب منطقة المدينة المنوّرة تشمل أجزاءً من الإمارات وعُمان واليمن، الأمطار في معظمها من خفيفة لمتوسطة؛ قد تكون غزيرة في أماكن متفرقة مع حبات بَرَد وتُسبق بنشاطٍ للرياح السطحية المثيرة للغبار.