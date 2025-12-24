هل يحل الذكاء الاصطناعي بديلاً للمعلم؟ أكاديميان لـ"سبق": أداة داعمة لا تعوّض اللمسة الإنسانية

أكد الدكتور مسفر بن سعود السلولي، مدير مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات وأستاذ تعليم الرياضيات بكلية التربية، أن الذكاء الاصطناعي بات واقعًا حاضرًا في مختلف القطاعات، بما فيها التعليم، مشددًا على أن دوره يجب أن يكون تكامليًا لا إقصائيًا.