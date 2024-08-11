أنت على موعد الليلة مع شهب الفرساوسيات.. حديث لـ"المسند" عن النثرة وسهيل

وتابع: "ثبّت نظرك على المنطقة التي تعلوهما، فمن هنا تأتي الزخات، وكلما تأخرت سترتفع المنطقة المستهدفة في قبة السماء، وربما تكون ذروة الزخات قبيل الفجر، وتجدر الإشارة إلى أنه أحيانًا يكون الشهاب من القوة في ضوئه لدرجة أنه يشكل ظلًّا للأشياء، والله أعلم".