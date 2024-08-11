أنت على موعد الليلة مع شهب الفرساوسيات.. حديث لـ"المسند" عن النثرة وسهيل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: اليوم، دخول طالع النثرة، وهي عبارة عن عنقود نجمي خافت في برج السرطان، والعوام تسمي النثرة بـ"الكليبين"، وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يومًا.
وأوضح "المسند": اليوم يشرق في الرياض نجم سهيل قبل الشمس الساعة 5:23؛ في حين تشرق الشمس 5:25، ولن يُرى في الوسطى والغربية والشمالية إلا بعد بضعة أيام؛ فيما تستمر زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و11 ثانية.
وأضاف: "الليلة وبعد منتصف الليل، وليلتان بعدها وفي التوقيت نفسه؛ قد ترى زخات من الشهب المسماة الفرساوسيات بمعدل 80 شهابًا في الساعة كحد أقصى، وهي من مخلفات مذنب سوفيت- تتل الضخم، والذي يُكمل دورة واحدة حول الشمس كل 130 سنة تقريبًا.
وعن كيفية إيجاد زخات شهب الفرساوسيات، أشار "المسند" إلى أنه "بعد منتصف الليل وحتى قبيل الفجر انظر جهة الشمال الشرقي؛ شريطة أن تكون بعيدًا عن التلوث الضوئي من المدن والطرق والسيارات، وستجد نجمين نيرين على مستوى واحد، الأيمن (الغول) والأيسر ألمع منه (المرفق)؛ بعبارة أخرى فوق يسار الثريا".
وتابع: "ثبّت نظرك على المنطقة التي تعلوهما، فمن هنا تأتي الزخات، وكلما تأخرت سترتفع المنطقة المستهدفة في قبة السماء، وربما تكون ذروة الزخات قبيل الفجر، وتجدر الإشارة إلى أنه أحيانًا يكون الشهاب من القوة في ضوئه لدرجة أنه يشكل ظلًّا للأشياء، والله أعلم".