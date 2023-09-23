سكان الرياض يستمتعون باستعراضات مبهرة في الجو ومسيرة عسكرية على الأرض

شهدت سماء الرياض عرضًا إبداعيًّا عسكريًّا بعنوان "نسابق الأحلام"؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، وسط تفاعُل كبير من الجمهور الذي احتشد لمشاهدة الاحتفال بالفعالية المقامة عصر اليوم؛ لتصنع صورة من صور العز، وتعكس حالة الفخر بحاضر السعودية، والإنجازات التي حققتها لبناء مستقبلها المزدهر بقيادة حكيمة.
وبدأت العروض بالمسيرة العسكرية التي شاركت فيها رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود، وتخللتها مسيرة بالخيول، وعرض موسيقي، قدّمه حرس الشرف، وتلاه تحليق العَلَم السعودي محمولاً بطائرة مروحية، الذي أعلن بداية العرض الجوي.
وشاركت 12 مروحية من نوع أباتشي وبلاك هوك تابعة لوزارة الحرس الوطني في تشكيل جوي، قدَّم بعدها فريق الصقور السعودية المميز بعروضه الاحتفالية ألوانًا من التشكيلات والاستعراضات.
كما رافقت الطائرات الحربية طائرتي الخطوط الجوية العربية السعودية بوينج 787، التي صبغت ألوانها بالهوية القديمة للشركة، وطائرة طيران ناس إيرباص 320.
ونفَّذت القوات الجوية الملكية السعودية استعراضاتها ضمن العرض بطائرات «تايفون»، و«إف - 15 إس»، و«تورنيدو»، و«إف - 15 سي».
وعلى ساحلَي البحر الأحمر والخليج العربي شاركت القوات البحرية الملكية السعودية بمسيرات وعروض بحرية في الأسطولَين الشرقي والغربي.
وتستمر العروض الجوية بالتحليق في سماءات السعودية في عدد من المواقع المختلفة حتى تختتم عروضها في سماء الجوف يوم 2 أكتوبر.
يُذكر أن عرض "نسابق الأحلام" تم تقديمه بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، بمشاركة جهات حكومية وخاصة عدة، هي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي نقلت العرض الرئيسي في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.