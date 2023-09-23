سكان الرياض يستمتعون باستعراضات مبهرة في الجو ومسيرة عسكرية على الأرض

يُذكر أن عرض "نسابق الأحلام" تم تقديمه بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، بمشاركة جهات حكومية وخاصة عدة، هي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي نقلت العرض الرئيسي في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.