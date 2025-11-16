17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني

تعلن شركة أدير العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن مزاد "منارات الرياض" العلني الإلكتروني وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 عند العاشرة صباحاً، وحتى يوم الأربعاء 19 نوفمبر2025 من الرابعة مساءً وحتى السادسة مساءً، إلكترونيًا عبر منصة سومتك للمزادات.