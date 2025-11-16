17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني

تعلن شركة أدير العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن مزاد "منارات الرياض" العلني الإلكتروني وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 عند العاشرة صباحاً، وحتى يوم الأربعاء 19 نوفمبر2025 من الرابعة مساءً وحتى السادسة مساءً، إلكترونيًا عبر منصة سومتك للمزادات.
يطرح المزاد 17 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية مثالية في أهم الأحياء بمدينة الرياض:
( السعادة – السلي - الخليج – النظيم – الفيحاء - المونسية - العوالي – الرمال - الورود (رماح) - اليرموك - قرطبة - المعيزيلة - النسيم الغربي).
وتتكون الفرصة الأولى من حظيرة بمساحة 200م² في حي السعادة بالقرب من طريق الدائري الثاني وشارع حسان بن ثابت.
الفرصة الثانية حظيرة بمساحة 200م² في حي السلي بالقرب من الطرق الرئيسية.
الفرصة الثالثة أرض سكنية بمساحة 780 م² في حي الخليج بالقرب من مدينة الملك فهد الرياضية و محطة مترو الرياض ( المسار الشرقي ) و طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح.
الفرصة الرابعة أرض سكنية بمساحة 360 م² في حي الخليج بالقرب من محطة مترو الرياض (المسار الشرقي) و طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح و مدينة الملك فهد الرياضية.
الفرصة الخامسة فيلا سكنية بمساحة 399.9 م² في حي الفيحاء بالقرب من طريق سعد بن عبدالرحمن الأول و طريق هارون الرشيد .
الفرصة السادسة فيلا سكنية بمساحة 400 م² في حي المونسية بالقرب من طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الشيخ جابر الأحمد الصباح.
الفرصة السابعة أرض سكنية تجارية تقع على طريق الدائري الجنوبي بمساحة 1337.50م² في حي العوالي بالقرب من السلام مول ومن الطرق الرئيسية.
الفرصة الثامنة أرض سكنية مقام عليها استراحة بمساحة 3625م² في حي الرمال بالقرب من طريق الثمامة و طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الجنادرية.
الفرصة التاسعة فيلا سكنية بمساحة 675 م² في (رماح) بحي الورود يمتاز العقار بقربه من طريق رماح وميدان الفروسية برماح.
الفرصة العاشرة فيلا سكنية بمساحة 600 م² في حي النسيم الغربي بالقرب من طريق الدائري الثاني وطريق خريص.
الفرصة الحادية عشرة أرض سكنية بمساحة 460م² في حي اليرموك بالقرب من طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وطريق جابر الأحمد الصباح.
الفرصة الثانية عشرة فيلا سكنية بمساحة 875 م² في حي النسيم الغربي بالقرب من شارع الامام أحمد بن حنبل وشارع سعد بن ابي وقاص.
الفرصة الثالثة عشرة أرض سكنية بمساحة 2500 م² في حي النظيم بالقرب من طريق خريص.
الفرصة الرابعة عشر أرض خام بمساحة 319744.25م² في حي النظيم بالقرب من طريق خريص.
الفرصة الخامسة أرض سكنية بمساحة 897.21م² في حي قرطبة بالقرب من طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق المطار وطريق الثمامة.
الفرصة السادسة عشر أرض سكنية بمساحة 331.5م² في حي قرطبة بالقرب من طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق المطار وطريق الثمامة.
الفرصة السابعة عشر أرض بمساحة 11812.56م² في حي المعيزيلة وتتكون من ثماني قطع أراضٍ مسوّرة سكنية وتجارية، بالقرب من طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق المطار وطريق الثمامة.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للمهتمين بالفرص الاستثمارية الواعدة بمدينة الرياض، كما ترحب شركة أدير العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920004024 – 0537588801