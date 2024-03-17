"التخصصات الصحية" تطلق برنامج "التطبيب عن بعد للسكتة الدماغية" عبر منصة التعلم الرقمي

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع مستشفى صحة الافتراضي برنامج "التطبيب عن بعد للسكتة الدماغية" الذي يحتوي على برامج تعليمية عدة تحت إشراف نخبة من الخبراء في مجال الرعاية الدماغية، وذلك من خلال منصة التعلم الرقمي في البوابة الإلكترونية للهيئة.