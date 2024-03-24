"حجب الوصل وقطع السير".. صفات سيئة تناولتها الأمثال القرآنية للعظة والعبرة

بدأ ضيفُ الحلقة "الذكري" بقوله تعالى: "أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"، ويضرب الله هذا المثل تنبيهًا للعباد بالفرق بين الهدى والضلالة، موضحًا ذلك بما يعرفونه ويدركونه؛ فكما أن الليل والنهار والظلمة والنور، وكذلك الأحياء والأموات، لا يستويان، فكذلك من معه نور الهداية، ومن هو واقع بالكفر والمعاصي، وهو عظة للمؤمنين وتهذيب لأعمالهم، وتوبيخ للعاصين؛ قال ابن كثير، رحمه الله: "هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتًا، أي: في الضلالة، هالكًا حائرًا، فأحياه الله، أي: أحيا قلبه بالإيمان، وهداه له ووفقه لاتباع رسله".