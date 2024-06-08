وزارة الشؤون الإسلامية تخصّص مركزاً إعلامياً لتغطية وقائع برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

ويعمل المركز الإعلامي على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال برنامج الاستضافة الذي يمكّن آلاف المسلمين في العالم من أداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- وإبراز جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إيصال رسالة المملكة السامية.