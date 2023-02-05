أمير مكة يدشّن مبادرة لتأهيل النزلاء في الإصلاحيات بعدد من البرامج

وتهدف المبادرة إلى الاهتمام بالمحكوم عليهم من السجناء، وتقويم سلوكهم، وبناء شخصياتهم؛ ليتمكّنوا من التعايش السليم مع المجتمع والعودة إلى أحضانه؛ سعيًا لترسيخ مفهوم القدوة الحسنة، وبناء مواطن صالح قادر على تخطّي كل عقبات الماضي، فضلًا عن تأهيلهم مهنيًّا، وتوفير مصادر الرزق المستدام لهم من خلال تهيئة فرص العمل والانخراط في المجتمع.