رئيس جامعة شقراء: كلمة ولي العهد أكدت دعم التعليم كركيزة للتنمية والازدهار

أكد رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف أن كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جسدت حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأوضح السيف أن كلمة سمو ولي العهد، التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أبرزت ما تحقق من إنجازات نوعية متسارعة على مختلف الأصعدة، أسهمت في تعزيز مكانة المملكة عالميًا ودعم مسيرة التحديث والتطوير في المجالات كافة، ولا سيما التعليم والجامعات.
وأضاف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق، مشيدًا بما توليه القيادة من دعم ورعاية للتعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ووسيلتها لتحقيق التقدم والازدهار.
واختتم السيف كلمته بالدعاء بأن يديم الله على المملكة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.