رئيس جامعة شقراء: كلمة ولي العهد أكدت دعم التعليم كركيزة للتنمية والازدهار

وأوضح السيف أن كلمة سمو ولي العهد، التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أبرزت ما تحقق من إنجازات نوعية متسارعة على مختلف الأصعدة، أسهمت في تعزيز مكانة المملكة عالميًا ودعم مسيرة التحديث والتطوير في المجالات كافة، ولا سيما التعليم والجامعات.