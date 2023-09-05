"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات لاعتماد 16 برنامجًا أكاديميًا لجامعة المجمعة

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم، اتفاقية لتجديد الاعتماد المؤسسي واتفاقيات لاعتماد (16) برنامجًا أكاديميًا لجامعة المجمعة، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.
ومثّل الجامعة في التوقيع الرئيس الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، وبذلك تبدأ الجامعة رحلة تجديد الاعتماد المؤسسي مرة أخرى بعد مضي ست سنوات على حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الذي ينتهي في أكتوبر 2024م، حيث تؤكد إجراءات المركز على التزام المؤسسات والبرامج الحاصلة على الاعتماد بالبدء في إجراءات تجديد الاعتماد وذلك قبل نهايته بعام واحد.
وشملت الاتفاقيات البرامجية اعتماد (9) برامج أكاديمية لمرحلة الماجستير؛ وهي: (العلوم في الأمن السيبراني والأدلة الرقمية، والعلوم في المختبرات الإكلينيكية، والمناهج وطرق التدريس العامة، والآداب في اللغويات التطبيقية، وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والقانون العام، والقانون الخاص)، إضافة إلى اعتماد (7) برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس، وهي: (اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، ورياض الأطفال، وعلوم الأشعة والتصوير الطبي، وإدارة الأعمال، والقانون، والمحاسبة).
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
وأكدت أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.