مركز عبدالعزيز للتواصل الحضاري يشارك في معرض جدة للكتاب 2023

يشارك مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في معرض جدة للكتاب 2023، الذي تنظّمه هيئة الأدب والنشر خلال الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر الجاري، في قبة جدة سوبردوم.
ويهدف المركز خلال مشاركته إلى تعريف الزوار بأنشطته وبرامجه التي يقدّمها، ويعرض عددًا من المطبوعات والدراسات والمؤشرات التي أصدرها في مختلف المجالات لتعزيز منظومة القيم.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور المركز في تعزيز قيم التواصل الحضاري والاعتدال والتسامح في المجتمع، وخصوصًا أن معارض الكتاب أصبحت تشكّل منارة بارزة تحظى باهتمام ومتابعة جميع المثقّفين في مختلف أنحاء العالم، عطفًا على ما تقدّمه من برامج ثقافية ذات طابع دولي وحضاري.
يُذكَر أنّ معرض جدة للكتاب 2023 يستمرّ حتى السبت 16 ديسمبر الجاري، تحت شعار "مرافئ الثقافة"، ويحظى بمشاركة أكثر من ألف دار نشر محلية وعربية ودولية، موزّعة على 400 جناح.
ويحفل هذا العام ببرنامج ثقافي يضمّ أكثر من 80 فعالية منوعة بين ندوات حوارية وأمسيات شعرية وورش عمل، ينظّمها نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.
كما يضمّ المعرضُ مسرحًا للطفل وبرنامجًا تدريبيًّا في صناعة القصص المصورة وصناعة الرسوم المتحرّكة؛ لتثقيف الأطفال، في مساحات مفعمة بالإبداع والمعرفة.