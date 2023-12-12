مركز عبدالعزيز للتواصل الحضاري يشارك في معرض جدة للكتاب 2023

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور المركز في تعزيز قيم التواصل الحضاري والاعتدال والتسامح في المجتمع، وخصوصًا أن معارض الكتاب أصبحت تشكّل منارة بارزة تحظى باهتمام ومتابعة جميع المثقّفين في مختلف أنحاء العالم، عطفًا على ما تقدّمه من برامج ثقافية ذات طابع دولي وحضاري.