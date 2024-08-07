"النهاري": "الابتزاز" "وسوء استغلال السلطة" ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص

نظمت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، في مقرها، محاضرة توعوية استهدفت منسوبيها ومنسوباتها، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، تحت عنوان "الإطار النظامي والمؤسسي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة" للدكتورة جواهر بنت عبدالعزيز النهاري.
وصنفت المستشار التوعوي في هيئة حقوق الإنسان الدكتورة جواهر بنت عبدالعزيز النهاري، خلال تقديمها للمحاضرة التوعوية، "الابتزاز" و"سوء استغلال السلطة"، ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأكدت "النهاري"، في عرض قدّمته بمسرح أمانة جدة، أهمية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في ظل وجود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمكونة من: هيئة حقوق الإنسان، ووزارات "الصحة، والعدل، والإعلام، والتعليم، والخارجية، والداخلية"، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة.
واستعرضت تفاصيل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والإجراءات المتخذة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وأبرز جهود المملكة في ذلك، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
وكانت أمانة محافظة جدة، قد جددت دعوتها إلى ضرورة الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، على مستوى منسوبي ومنسوبات الأمانة، إلى جانب مختلف الشركات المتعاقدة معها.
وكشفت الأمانة، عن وجود قنوات رسمية للإبلاغ عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، والمتمثلة في هيئة حقوق الإنسان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأمن العام، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.