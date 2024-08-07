"النهاري": "الابتزاز" "وسوء استغلال السلطة" ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص

وأكدت "النهاري"، في عرض قدّمته بمسرح أمانة جدة، أهمية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في ظل وجود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمكونة من: هيئة حقوق الإنسان، ووزارات "الصحة، والعدل، والإعلام، والتعليم، والخارجية، والداخلية"، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة.