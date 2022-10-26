متعافٍ من الإدمان: وصل بي الحال أن أسرق المواد الغذائية من المنزل وأبيعها للمحال

وأوضح أنه بدأ بالشرب، ثم تعاطي الحشيش رغم أنه كان في بداياته رافضًا فكرة الإدمان حتى أنه لم يكن يدخن، وبتأثير ممن حوله والأصحاب والخروج معهم، وتعزيزهم سلوكياته الإدمانية، تورط في هذا الطريق الذي كان مغريًا مع سهولة الوصول وتوافُر المال. مشيرًا إلى أنهم كانوا يتعاطون الحشيش في أي مكان، في البيت والسيارة.. مؤكدًا في هذا الصدد أن مقولة "الصاحب ساحب" صحيحة.