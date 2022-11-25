"إتقان" العقارية: مخطط "درب الحرمين" بجدة أنموذج متميز في قنوات تصريف السيول
أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن مخطط درب الحرمين بجدة شكّل أنموذجاً متميزاً في قنوات تصريف السيول وقوة البنية التحتية، رغم قوة السيول التي شهدها المخطط الذي يمثل أقوى المشاريع العقارية بجدة، مشيراً إلى أنه يمثل أيقونة فريدة في الطراز والموقع الجغرافي، ويمتلك بنية تحتية متكاملة وبأعلى المعايير العالمية.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب وقوفه يوم أمس الخميس، على مخطط درب الحرمين بعد الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة جدة.
وأوضح "الرشيد" أن مخطط درب الحرمين لم يشهد أي تجمع للسيول إطلاقاً رغم قوتها، وهذا مؤشر كبير على تميز قنوات تصريف السيول في المخطط التي عملت 100٪ وبتميز في المخطط الذي يمثل نموذجاً عصرياً لبيئة مثالية لجودة الحياة وفق المواصفات العالمية.
يشار إلى أن مخطط درب الحرمين والذي يملكه صندوق الإنماء العقاري التابع لشركة الإنماء للاستثمار، وتتولى إتقان تسويقه حيث يضم 365 قطعة بمساحة إجمالية تصل لأكثر من 1.3 مليون متر مربع، ويقع في قلب محافظة جدة، ويربط المخطط الذي تم تصميمه بطراز حديث الساكنين بالحرم المكي والنبوي عبر قطار الحرمين؛ حيث تبلغ مدة الوصول لمكة المكرمة بــ 25 دقيقة وإلى المدينة المنورة بــ 100 دقيقة مع توفر الرحلات بمحطة السليمانية كل سبع دقائق لمكة المكرمة وكل نصف ساعة للمدينة المنورة.
جدير بالذكر أن مخطط درب الحرمين قد حظي قبل شهرين بزيارة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، الذي تجول بالمخطط ومرافقه، واطلع على تكامله ومواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة لمواكبة رؤية 2030.
كما زاره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس ماجد الحقيل، في إطار حرصه على الوقوف على هذا المشروع الرائد؛ لكونه أكبر المشاريع العقارية الحالية بمحافظة جدة، منوهاً بما يتميز به من مزايا فريدة من نوعها، ومشيداً بالجهود المبذولة في المخطط من قبل المستثمرين والقائمين عليه.