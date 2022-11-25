"إتقان" العقارية: مخطط "درب الحرمين" بجدة أنموذج متميز في قنوات تصريف السيول

كما زاره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس ماجد الحقيل، في إطار حرصه على الوقوف على هذا المشروع الرائد؛ لكونه أكبر المشاريع العقارية الحالية بمحافظة جدة، منوهاً بما يتميز به من مزايا فريدة من نوعها، ومشيداً بالجهود المبذولة في المخطط من قبل المستثمرين والقائمين عليه.