"ليوان" تطرح مفهومًا جديدًا في التطوير العقاري مواكبًا لنظام "وافي" ومعززًا لنشاط البيع على الخارطة

ويعد مشروع "ليفن ليوان" نموذجيًّا ونوعيًّا؛ حيث يمتد على مساحة 45.000 متر2، ويضم 470 وحدة سكنية و24.400متر2 من المساحات المكتبية، وما يزيد على 7.000متر2 من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، بجانب 1800 من المرافق الترفيهية، و29.000 من المساحات المفتوحة؛ فضلًا عن 1500 موقف للسيارات، كل هذه المكونات الحضرية مستوحاة بتأثير من المدينة العربية التقليدية بكود سلماني جميل، لتخلق بيئة تركز على المجتمع، من خلال الفناءات المفتوحة والمساحات الخضراء، والمسارات التي تسهل حركة المشاة، والتي تعزز الشعور بالانتماء والرفاهية بين السكان. وقد ذكر تقرير الإنجاز الذي أصدرته الشركة مؤخرًا، الإنجاز العام في المشروع بنسبة 10%، منها 21% في الجزء السكني، و10% في الجزء الأمامي الذي يضم الشقق المخدومة والمبنى المكتبي والإداري والستريب مول وباقي المحلات التجارية.