"ليوان" تطرح مفهومًا جديدًا في التطوير العقاري مواكبًا لنظام "وافي" ومعززًا لنشاط البيع على الخارطة

تسير شركة ليوان للتطوير العقاري، بخطوات راسخة وواثقة لتجسيد مفهوم جديد في مجال التطوير العقاري، مواكب لنظام "وافي" المعزز لنشاط البيع على الخارطة؛ وذلك انطلاقًا من استراتيجيتها التي تتلخص في 4 رحلات، تبدأ من رحلة المنتج، إلى التطوير، ثم التملك، وأخيرًا مرحلة التسليم؛ سعيًا لتوفير وحدات وأصول عقارية مستدامة؛ وذلك في ظل تزايد الطلب وحاجة السوق لمنتجات سكنية تلبي رغبات الأسر السعودية.
وتطبق "ليوان" استراتيجيتها الخاصة في خلق هذه النوعية من المنتجات العقارية، عبر مراحل التخطيط في خلق المنتجات الملائمة للاحتياج، والتطوير في ابتكار هوية مشاريع عصرية وحديثة؛ حيث تبدأ علاقة "ليوان"، في التطوير باستلام الأرض وتحليلها، وطرح منتجات عقارية مميزة توفر احتياجات العملاء.
ووفقًا لهذه المفاهيم المبتكرة، نجحت "ليوان"، في تقديم عدة مشاريع للسوق المحلية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: إبتاون، وليسن فالي، وأحدثها مشروع "ليفن ليوان"، في قلب العاصمة الرياض، على طريق الملك عبدالله والذي يجسد مفهومًا جديدًا في تسويق المجمعات العقارية متعددة الاستخدامات، تطرح عبره حلولًا سكنية ومكتبية، وشققًا مخدومة، ومحلات تجارية، تخدم ما يزيد على 3 آلاف مستفيد، من خلال مجمع عقاري متكامل، مع حلول صيانة وتشغيل مستدامة؛ حيث يعكس هذا المشروع أسلوبًا متميزًا ونابضًا بالحياة.
ويعد مشروع "ليفن ليوان" نموذجيًّا ونوعيًّا؛ حيث يمتد على مساحة 45.000 متر2، ويضم 470 وحدة سكنية و24.400متر2 من المساحات المكتبية، وما يزيد على 7.000متر2 من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، بجانب 1800 من المرافق الترفيهية، و29.000 من المساحات المفتوحة؛ فضلًا عن 1500 موقف للسيارات، كل هذه المكونات الحضرية مستوحاة بتأثير من المدينة العربية التقليدية بكود سلماني جميل، لتخلق بيئة تركز على المجتمع، من خلال الفناءات المفتوحة والمساحات الخضراء، والمسارات التي تسهل حركة المشاة، والتي تعزز الشعور بالانتماء والرفاهية بين السكان. وقد ذكر تقرير الإنجاز الذي أصدرته الشركة مؤخرًا، الإنجاز العام في المشروع بنسبة 10%، منها 21% في الجزء السكني، و10% في الجزء الأمامي الذي يضم الشقق المخدومة والمبنى المكتبي والإداري والستريب مول وباقي المحلات التجارية.
وتنتهج "ليوان"، خاصية فريدة في مفهوم التطوير، بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بتحديد الموقع، والتميز في التصاميم الهندسية المبتكرة، وحجم التفاصيل المعمارية، وإدارة المشاريع، ودقة التنفيذ، والتسليم، لتقديم منتجات بمفهوم جديد يتناسب مع القدرة الشرائية للشريحة المستهدفة، مع توفير دفعات مرنة بنظام البيع على الخارطة، وحلول وتسهيلات تمويلية، بالتعاون مع جهات مصرفية معتمدة، مثل مصرف الإنماء، والجزيرة، والرياض، والراجحي، وغيرها.
وتبذل شركة "ليوان" -بالتعاون الدؤوب مع بيوت الخبرة المالية والمستثمرين العقاريين لتوليد وصناعة فرص استثمارية- جهودًا مقدّرة لتعزيز مقدراتها للاستحواذ على مختلف الأراضي وتطويرها، بأسلوبها المتميز في توفير مجتمعات سكنية متكاملة تتمتع بخدمات ترفيهية واجتماعية، تحاكي نمط الحياة السعودي الحديث، وتلبي رغبات أفراد الأسرة، وتحقق نضجًا وحياة أفضل للسوق والمستثمر والمستفيد، بأفضل استغلال للأراضي الخام؛ حيث تحرص "ليوان" على العمل في مجال التطوير العقاري القائم على الإبداع والمنافسة، لمواكبة رغبات العميل، والتغلب على التحديات المتسارعة التي تواجه عملية التطوير.
وتعمل شركة ليوان للتطوير العقاري بجد واجتهاد في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، وتسعى لإرساء مفاهيم جديدة في مجال التطوير العقاري، وكذلك مفاهيم جديدة ومتطورة للتنمية الحضرية المستدامة، وتستهدف الشركة تطوير نمط معيشي راقٍ، وبيئات سكنية وعمرانية متكاملة تلبي جميع احتياجات فئات المجتمع؛ وذلك وفقًا لإمكانياتهم المادية ومن خلال توفير نمط حياة وليس السكن فقط، وتعمل الشركة على تعزيز التفاعل المجتمعي مع بيئة السكن لتحقيق الاستدامة، عبر خبرات متكاملة وجهود استثمارية متضافرة تنعكس على منتجات مطورة ذات قيمة تنافسية عالية، تلبي الرغبات المتنامية.