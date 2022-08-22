آخرها "حافلة تركيا".. هنا قصص وحوادث مأساوية تعرّض لها أبناء المملكة في الخارج

في العام الماضي، أعلنت السفارة السعودية لدى جنوب إفريقيا، وفاة مواطن سعودي من جرّاء حادث تصادم طائرتَيْن للتدريب على الطيران في جوهانسبيرغ.

وقالت السفارة، في بيان، إن الحادث وقع في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ بدولة جنوب إفريقيا، بعد تصادم طائرتَي تدريب، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة محمد بن أحمد السيسي "سعودي الجنسية"، ووفاة مدربه، وطاقم الطائرة الأخرى.