طيران ناس يوقع طلبية شراء 30 طائرة ايرباص A320neo جديدة ضمن خططه لزيادة حجم أسطوله إلى 250 طائرة

وتأتي الطلبية الجديدة بعدما تسلم طيران ناس مؤخراً عدد من الطائرات الجديدة من طراز A320neo ضمن 19 طائرة من المقرر أن يتسلمها خلال العام 2023، ارتفع معها عدد الطائرات من هذا الطراز الحديث إلى 32 طائرة وهو ما يشكل أكثر من ثلثي أسطول طيران ناس المكون من 49 طائرة، منها 13 طائرة أيرباص A320ceo وأربع طائرات من طراز A330 عريض البدن ضمن تعزيز اﻻستعدادات التشغيلية قبل بدء موسم الحج لهذا العام.