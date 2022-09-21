مشروع البحر الأحمر "أرخبيل" يضم 90 جزيرة يستقبل ضيوفه في مرحلته الأولى بحلول نهاية العام القادم

وتعهّدت شركة البحر الأحمر بالمحافظة على محايدة الكربون بمجرد التشغيل الكامل، ومنع البلاستيك الأحادي الاستخدام، وتحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040، واستكمال عملية التخطيط المكاني البحري، بما يُبقي 75% من الجزر دون مساس، فيما سيتم تخصيص 9 جزر لتكون "محميات" خاصة لتحتضن وتحافظ على الكائنات الحية التي تعيش بها، كما سيتم تطوير 1% فقط من إجمالي مساحة الوجهة البالغة 28.000 كيلومترًا مربعًا، وتحديد عدد زوار وجهة البحر الأحمر السنوي بمليون زائر بناءً على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة، حيث ستتمكن الوجهة في نهاية المطاف من تحقيق عدد من الأهداف كمنع البلاستيك الأحادي الاستخدام، وحظر دفن النفايات وحظر تصريف مياه الصرف في البحر ومبادرات الاستدامة الرائدة، والبناء المستدام التي تساعد وسائل التصنيع خارج نطاق الوجهة في تقليل النفايات، إلى جانب الحد من الأثر البشري لنشاطات البناء في موقع الوجهة، على غرار الضجيج وتغيير ملامح الأرض وحركة المركبات عليها.