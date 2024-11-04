فيصل بن فرحان يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مولدوفا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مولدوفا ميخاي بوبشوي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
عقب ذلك، تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا (غير المقيم) لدى جمهورية مولدوفا، الدكتور محمد خياط.