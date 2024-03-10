وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 11 موقعاً حول المملكة

كما تقدّم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها في محافظة القريات يوم الإثنين للرجال في متوسطة حسان بن ثابت، وللنساء في المتوسطة السابعة للبنات، فيما تقدّم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في ثانوية غرناطة، وللنساء في المتوسطة الحادية عشرة للبنات لمدة يومين لكل موقع.