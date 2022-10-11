"القريات".. نقص المياه يؤرق الأحياء الغربية و"المرور" يمنع خروج الصهاريج قبل الـ10 صباحًا

يعاني عدد كبير من أهالي بعض الأحياء السكنية بمحافظة القريات، الغربية منها والشرقية، صعوبة الحصول على مياه التحلية التي تتمتع بها بقية الأحياء الأخرى، ولاسيما القديمة منها، من خلال استفادتها من مشروع المياه بمنازلها منذ سنوات، في حين تفتقد ذلك منازل تلك الأحياء التي يواجه قاطنوها معاناة متكررة مع شراء وحجز صهاريج المياه، المحلاة منها والمالحة، فضلاً عن ظهور معوقات مؤخرًا، زادت من صعوبة الحصول عليها، وبالأخص مياه التحلية التي تقدمها إدارة المياه بالقريات عبر متعهد مقابل مبلغ (69) ريالاً للصهريج الواحد، وهو لا يلبي حاجة المنزل لسعة خزانه الذي لا يتجاوز (12م).