الياباني إينوي يواجه المكسيكي بيكاسو في ليلةRing V : Night of the Samurai

كما سيشهد النزال مشاركة النجم الياباني جونتو ناكاتاني (31 انتصارًا، 24 بالضربة القاضية، دون أي هزيمة)، بطل العالم الموحّد في وزن البانتام، والذي سيخوض أول نزال له في وزن السوبر بانتام أمام المكسيكي سيباستيان هيرنانديز (20 انتصارًا، 18 بالضربة القاضية، دون أي هزيمة)، المصنف التاسع عالميًا لدى مجلة “ذا رينغ”، والعاشر في تصنيف WBO، والثامن في تصنيف WBC. وقد رسّخ ناكاتاني مكانته كأحد أبرز نجوم الملاكمة بعد تتويجه بألقاب WBC وIBF في وزن 118 رطلاً بفوزه الساحق بالضربة القاضية في الجولة السادسة على مواطنه ريوسكي نيشيـدا، فيما حقق هيرنانديز فوزًا مهمًا بقرار جماعي في مايو الماضي على أزات هوفهانيسيان.