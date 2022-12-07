"المعهد الملكي للفنون التقليدية" يستقبل 12 ألف زائر ضمن فعالية باص "حرفي المدينة"

ويسعى المعهد الملكي للفنون التقليدية إلى إبراز الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، ويعمل على رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في السعودية، ونشـرها، والتعريف بها محليًّا ودوليًّا، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها، إضافة إلى تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.